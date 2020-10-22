علييف يشترط نشر قوات السلام في قره باغ

صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الخميس، بأن بلاده لا تعارض فكرة نشر مراقبين وقوات لحفظ السلام في إقليم قره باغ من حيث المبدأ، لكنها ستطرح شروطا لدخولهم.



وأضاف علييف في حوار مع صحيفة "Nikkei" اليابانية أن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستتقدم بالاقتراحات الخاصة بتشكيلة بعثة المراقبين وقوات حفظ السلام، وعدد أفرادها ومواعيد نشرها.



وجدد علييف رفض باكو إجراء أي استفتاء على استقلال قره باغ، دون أن يستبعد منح الاستقلال الذاتي الثقافي للسكان الأرمن هناك.



وأعلن علييف أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء قمة بينه ورئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان في العاصمة الروسية موسكو لبحث النزاع حول قره باغ.