اجراءات شديدة لمكافحة كورونا في 43 مدينة ايرانية

بتوجيهات خاصة من رئيس الجمهورية الايراني حسن روحاني الى رؤساء لجان المركز الوطني لمكافحة كورونا، تقرر اليوم الخميس وضع قيود شديدة في 43 مدينة من مدن البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وتقليص عدد تواجد الموظفين في الدوائر الحكومية في طهران بنسبة 50 بالمئة لمدة شهر يبدأ من اليوم والي 21 نوفمبر القادم.



وفي اجتماع لرؤساء لجان المركز الوطني لمكافحة كورونا، اعرب الرئيس روحاني عن شكره وتقديره لنشاطات وجهود جميع الأجهزة المشاركة في مكافحة كورونا وخاصة الطواقم الطبية في انحاء البلاد .



واكد روحاني ان منع انتشار الوباء وتقليل نسب الاصابات والوفيات لهما الأولوية ، مضيفا ان التجربة اثبتت ان مواجهة كورونا خلال الاشهر الثمانية الماضية حققت النجاح في ظل التعاون والتنسيق والانسجام بين الشعب والمسؤولين .



ودعا روحاني كل الأجهزة المختصة بمواجهة كورونا ان تستفيد من التجارب القيمة في الداخل والخارج في هذا المجال، مؤكدا ان على اللجان التابعة للمركز الوطني لمكافحة كورونا ان تستفيد من النجاحات التي تحققت خلال الأشهر الماضية وتشدد الرقابة على تنفيذ البروتوكولات الصحية وإنفاذ القانون الفعال في هذا المجال .