"تفائل صهيوني" بقرب الإعلان عن التطبيع مع السودان

قال مصادر إسرائيلية: إن الوفد الإسرائيلي الذي زار السودان متفائل بقرب الإعلان عن إقامة علاقات بين البلدين قريباً.



وبحسب المصادر فان الوفد الصهيوني الذي زار الخرطوم ضم مندوبين من مكتب رئاسة الوزراء للكيان الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي وجهات استخباراتية وأمنية صهيونية.



الى ذلك، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع أنه بعد أشهر طويلة من الجهود والاتصالات المكثفة مع الولايات المتحدة، السودان قررت اقامة علاقات كاملة مع "اسرائيل".



يذكر أنه وتحت ضغوط أمريكية يهرول بعض من البلدان العربية نحو التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي رغم معارضة الشعوب العربية والإسلامية.