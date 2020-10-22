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الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 18:36

الدفاع الأذربيجانية تتهم أرمينيا بإطلاق صواريخ باليستية والأخيرة تنفي

الدفاع الأذربيجانية تتهم أرمينيا بإطلاق صواريخ باليستية والأخيرة تنفي
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح اليوم الخميس، أن القوات العسكرية الأرمينية أطلقت صواريخ بالستية باتجاه منطقة غابالين الواقعة شمالي البلاد.

وأصدرت الدفاع الأذربيجانية بيانا جاء فيه: "في 22 أكتوبر الساعة 9 صباحا أطلقت القوات الأرمينية صواريخ باليستية من أراضيها باتجاه منطقة غبالا وكردامير شمالي البلاد".

وفي السياق نفسه، نفى المتحدث الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان إطلاق القوات الأرمينية صواريخ باليستية باتجاه أذربيجان.

واتفقت باكو ويريفان على هدنة إنسانية بداية من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ولم تعلق أذربيجان على الاتهامات الموجهة لها بخرق الهدنة حتى الآن.

يذكر أنه منذ بدء تفاقم الوضع في قره باغ، كانت روسيا من بين الأوائل الذين حثوا الأطراف على ضبط النفس، وأجرت قيادة البلاد عددًا من المحادثات الهاتفية والاجتماعات مع ممثلي الطرفين، كما نظمت اجتماعا لوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو، أسفر عن اتفاق بشأن هدنة.

وأعلنت موسكو، في فجر الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.
رقم : 893495
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