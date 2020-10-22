دعوات فلسطينية للحشد داخل مسجد الأقصى بعد إغلاق دام شهر

دعت شخصيات إٍسلامية مقدسية إلى الحشد والرباط داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الأولى غداً بعد الإغلاق الإسرائيلي الشامل لأكثر من شهر بحجة جائحة كورونا.



ودعا هؤلاء إلى النفير إلى المسجد الأقصى والرباط فيه وإعماره وعدم هجره وتركه وحيداً للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.



ودعا الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، من يستطيع من أهل فلسطين من داخل القدس وخارجها الوصول للأقصى وإعماره بضرورة الحضور.



وناشد صبري المقدسيين في البلدة القديمة وهو الأقرب للمسجد الأقصى بعدم ترك الأقصى وهجره في أيام الجمع وغيرها وأن يحيوه بالصلوات والحضور فيه في جميع الأوقات.



من جهته، شدد الناشط المقدسي يعقوب أبو عصب على أن صلاة المقدسيين في المسجد الاقصى المبارك تمثل رسالة واضحة بأن المسجد ليس وحيداً مهما تخلى عنه المتخاذلون والمُطبعون.