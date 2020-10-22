?> هكذا شغّلت "اسرائيل" سفارة سرية لها بالبحرين على مدار 11 عامًا - اسلام تايمز
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الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 18:44

هكذا شغّلت "اسرائيل" سفارة سرية لها بالبحرين على مدار 11 عامًا

هكذا شغّلت "اسرائيل" سفارة سرية لها بالبحرين على مدار 11 عامًا
كشفت مصادر عبرية أن ممثلية دبلوماسية سرية للإحتلال الإسرائيلي نشطت على مدار أكثر من عشر سنوات في البحرين، وتم الكشف عن هذا الموضوع اعتمادا على مصادر من كلا الجانبین ووثائق لهيئة الشركات البحرينية نشرت على شبكة الإنترنت.

ووفقا للمسؤولين؛ فإن الممثلية الديبلوماسية نشطت في العاصمة المنامة تحت غطاء شركة تجارية لتشجيع الاستثمار.

ووجود هذه الممثلية وقع تحت طائلة منع النشر على مدار 11 عاما، لكن الآن كشفت هذه التفاصيل والاتصالات الديبلوماسية التي أديرت من وراء الكواليس.

وأفاد موقع "والا" العبري أن الاتصالات لفتح ممثلية إسرائيلية سرية في المنامة بدأت في الأعوام 2007 و2008 بعد اجتماعات سرية أجرتها وزيرة الخارجية الإسرائيلية في حينه تسيبي ليفني مع نظيرها البحريني أحمد بن خليفة، لكن قطع قطر علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي في شباط/فبراير 2009 وإغلاق الممثلية الإسرائيلية في الدوحة ساهم بقيام البحرينيين إعطاء الضوء الأخضر لفتح ممثلية صهيونية في المنامة.

فبعد أشهر من تولي نتنياهو منصب رئاسة الحكومة عام 2009 سجلت الشركة Center For International Development في السجلات البحرينية، وعملت بمجال التسويق التجاري وجذب الاستثمارات في البحرين، والتي استخدمت كغطاء للممثلية الصهيونية في المنامة.

وغيرت هذه الشركة اسمها عام 2013 إلى الاسم الحالي والذي يحظر الكشف عنه لأسباب أمنية، وتسوق الشركة نفسها على أنها جهة تقدم خدمات لزبائن في أوروبا والولايات المتحدة الذين يرغبون دخل السوق البحرينية بمجالات غير مرتبطة بالنفط.

ووفقا لموقع "والا" فإن مجموعة صغيرة من المسؤولين في البحرين عرفوا بوجودها، وخلال هذه الفترة قام العاملون بها بدفع صفقات تجارية لشركات صهيونية في البحرين، واستخدمت كقناة تواصل سرية بين الإحتلال الإسرائيلي والبحرين، ورجال الاتصال المركزيين البحريينين كانوا وزير الخارجية وعدد من مستشاريه المقربين.
رقم : 893498
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