مناورات المدافعون عن سماء الولاية99 .. انجازات كبيرة بصناعة ايرانية

وقد أجريت عمليات اختبار استعداد وجهوزية للقوة الجوية للجيش الايراني وحرس الثورة، كما جرى تجربة عملية اطلاق صواريخ منظومة باور 373 بنجاح خلال المناورة الى جانب تحديد الاهداف الجوية من قبل انظمة رادارات "قدير" و "مراقب" و"بشير".



كما قامت منظومة "مرصاد" التابعة للدفاع الجوي في الجيش الإيراني ومنظومة "طبس" التابعة لقوات الجو فضاء في حرس الثورة الاسلامية، باستهداف وتدمير أهداف معادية في منطقة المناورة.



واستهدفت بنجاح تام طائرات العدو المفترض المسيرة وتم اسقاطها رغم تحليقها على على ارتفاع متوسط ، وتولت منظومتي مرصاد التابعة للجيش وطبس التابعة لحرس الثورة عملية رصد وتتبع طائرات العدو المسيرة واسقاطها.



ونفذت المناورة أيضا عمليات الانتقال السريع لأنظمة الدفاع الجوي من مواقعها إلى مواقع أخرى بنجاح كامل من أجل الحؤول دون اقتفاء أثرها



وانطلقت مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 99" الجوية، صباح امس الأربعاء، في محافظة سمنان وسط ايران.



وفي سياق متصل اشار قائد المناورة المشتركة للدفاع الجوي " المدافعون عن سماء الولاية 99" على هامش انتهاء المناورة اليوم الخميس الى السرعة المتميزة لحركة وحدات الدفاع الجوي وقال ان الدفاع الجوي بات اليوم وبفضل الله تعالى قادرا على التعامل مع الأهداف البعيدة.



ولفت العميد قادر رحيم زاده نائب قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، قائد المناورة الى أن أبرز النتائج التي حققتها المناورة ضمان امتلاك القوات المسلحة لشبكة متكاملة قوية وسريعة الاستجابة ضد أي تهديد في مجال الدفاع الجوي كان من مكاسب هذه المناورة.



كما اعتبر ان قدرات مقر خاتم الانبياء(ص) للدفاع الجوي على تنسيق التوجيه والسيطرة على عمليات وحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري الإيراني في مختلف الظروف من المكاسب الاخرى لهذه المناورة .



وتابع العميد رحيم زاده انه بناءً على تقييم جميع المراقبين والخبراء الموجودين في منطقة المناورة فان المناورة ساهمت في تعزيز التعاون والتلاحم والتفاعل بين منتسبي الجيش والحرس الثوري الإيراني وانسجام نموذجي في جميع مراحلها .



وقال ان القدرات الجديرة بالاشادة للعلماء الشباب والمختصين المجتهدين على صعيد الصناعة في وزارة الدفاع والمؤسسات المعرفية والمنظمات البحثية وجهاد الاكتفاء الذاتي لمنظمات القوات المسلحة في بناء معدات محلية الصنع بالكامل وحديثة وذات قدرات عالية مصممة لتلبية الاحتياجات برهنت في ظل الحظر الظالم فشل المؤامرة المتزايدة للعدو وساهمت في تحفيز جميع القادة والمقاتلين المشاركين في المناورة.

