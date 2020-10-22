بومبيو يكشف عن رفض سوري لطلب قدمته واشنطن

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن السلطات السورية رفضت طلب واشنطن حول مواطنين أمريكيين محتجزين لديها، وذلك تعليقا على “زيارة سرية” قام بها مسؤول من البيت الأبيض إلى دمشق.



وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده امس الاربعاء، في مقر الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال حول زيارة المسؤول الأمريكي إلى دمشق، إن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع الحكومة السورية للإفراج عن الصحفي الأمريكي المحتجز، أوستين تايس.



وأوضح: “عندما نعمل على قضايا معتقلين نركز اهتمامنا على هذا الموضوع. طلبنا يتمثل في إفراج السوريين عن السيد تايس والكشف لنا عما يعلمون. لكنهم اختاروا عدم فعل ذلك”.



ويأتي هذا التصريح بعد أن نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأحد الماضي، استنادا إلى مصادر في إدارة الولايات المتحدة، أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي، كاش باتيل، الذي يعد مسؤولا بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات مسؤولي الحكومة السورية.



ولم تكشف المصادر عن المسؤولين الذي التقى بهم باتيل، لكنها أوضحت أن المحادثات أجريت بهدف التوصل إلى “صفقة” ستؤدي إلى الإفراج عن الصحفي الأمريكي المستقل، أوستين تايس، الذي سبق أن خدم في قوات المشاة البحرية واختفي خلال تغطياته التطورات في سوريا عام 2012، والطبيب الأمريكي السوري، ماجد كمالماز، الذي اختفى بعد احتجازه في نقطة تفتيش للقوات الحكومية السورية عام 2017.



يذكر ان الولايات المتحدة الامريكية لعبت دورا كبيرا في دعم وتدريب المسلحين السوريين والاجانب الذين دخلوا الى الاراضي السورية عبر تركيا، كما تنشر امريكا قوات لها في اجزاء من سوريا ولديها عدة قواعد عسكرية وهي تسرق النفط السوري بمساعدة قوات قسد الكردية.