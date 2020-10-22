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الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 19:52

تعليق المفاوضات الكردية إثر خلافات حول العلاقة مع 'PKK'

تعليق المفاوضات الكردية إثر خلافات حول العلاقة مع
تم تعليق مفاوضات بين "المجلس الوطني الكردي المعارض" و"أحزاب الوحدة الوطنية الكردية" إثر خلاف بين الطرفين حول شكل العلاقة مع حزب العمال الكردستاني (PKK).

أفاد بذلك مركز الرصد نقلا عن مصدر مطلع لتنسيقيات المسلحين، مضيفا بان اللقاءات توقفت بين الطرفين الكرديين منذ قرابة أسبوع بالتزامن مع مغادرة ممثلة وزارة الخارجية الأميركية، زهرة بيللي التي كانت تشرف على اللقاءات بين الطرفين إلى إسطنبول.

ويطالب "المجلس الوطني الكردي" "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"قسد" بقطع العلاقة والارتباط بحزب العمال الكردستاني – التركي في حين يرفض الأخير هذا المطلب.

وأوضح المصدر أن "المجلس الوطني الكردي" يطالب بتضمين بند واضح ضمن بنود الاتفاق بين الطرفين ينص على قطع العلاقة بحزب العمال الكردستاني وعدم تدخل الأخير في شؤون "الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية" وعموم المنطقة، في حين أكد المصدر رفض "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"قسد" لهذا المطلب واكتفاءهم بقبول تضمين بند ينص على عدم تدخل أي طرف خارجي أو كردستاني في شؤون المنطقة دون الإشارة الى حزب العمال الكردستاني بالاسم.
رقم : 893512
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