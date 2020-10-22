رئيسي: يؤكد اهمیة دور استخبارات الحرس الثوري والسبب؟

اكد رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي اهمية دور استخبارات الحرس الثوري في حراسة الجمهورية الاسلامية الايرانية وصون اقتدارها.



وفي تصريح له اليوم الخميس في جمع من مدراء دائرة استخبارات الحرس الثوري، اشار آية الله رئيسي الى تاثير الحرس الثوري في صون عزة واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية والعالم الاسلامي وقال: ان رسالة الحرس الثوري المتمثلة بحراسة الثورة والجمهورية الاسلامية تتحقق في ظل الدور الذي يؤديه كوادر الامن في استخبارات الحرس الثوري.



ونوه الى مؤامرات وخدع اعداء الثورة الاسلامية وقال: ان الاعداء اليوم بصدد بث الياس والاحباط داخل الدولة ولكن كلما بادروا لاتخاذ اجراء ما فانهم تلقوا الهزيمة وارتد كيدهم الى نحورهم وهذه عناية من الباري تعالى لهذا الشعب.



واضاف: ان العدو يعمل بكل قوة على شن الحرب النفسية واضعاف الدولة باساليب سياسية وثقافية وحظر اقتصادي الا ان صمود الشعب امام كل هذه المؤامرات قد احبط مخططاتهم البغيضة.



واشار الى طاقات البلاد الهائلة والقيمة قائلا: انه بالامكان في ظل الاعتماد على الشباب ايجاد التحول في اوضاع البلاد في الاصعدة الاقتصادية والزراعية والصناعية والانتاجية والمعيشية.

