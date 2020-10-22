الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 19:59

هذا ما قاله الرئيس روحاني لأردوغان هاتفيا

هذا ما قاله الرئيس روحاني لأردوغان هاتفيا
أجرى الرئيس الايراني حسن روحاني مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان أكد خلاله ضرورة حل الأزمة في اقليم ناغورني قره باغ بالطرق السلمية.

واشار روحاني الى ضرورة الحفاظ على أمن مدن ايران الحدودية مع اذربيجان وارمينيا، وقال، موقفنا واضح تماما تجاه هذا الموضوع واننا نؤمن بأن الحرب ليست حلا وانما ينبغي حل هذه المشكلة عبر الحوار والتفاوض.

وأضاف، بما أن ايران وتركيا دولتان قويتان في المنطقة وكذلك الحال فيما يتعلق بروسيا لذلك يمكنهم المساهمة في استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة عبر تطبيق القوانين الدولية وسيادة الدول على أراضيها.

وفيما تطرق روحاني الى التعاون الايراني التركي الروسي لحل مشاكل سورية في اطار آلية استانة شدد على أن استمرار التعاون في هذا الاطار أثمر عن حل مشاكل سورية، والقضاء على الارهاب وسيادة سورية على أراضيها.

كما نوه الى اجتماع اللجنة العليا للتعاون بين ايران وتركيا في طهران داعيا الى ضرورة الاسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع خاصة على صعيد التعاون التجاري والبنكي بين البلدين.

واشار روحاني الى التأثير السلبي للحظر الأميركي وكذلك تفشي وباء كورونا على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين معربا عن أمله في العمل على زيادة عدد شاحنات نقل البضائع والرحلات الجوية ليرتفع معها مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وبخصوص مكافحة الارهاب شدد روحاني على أن الجماعات الارهابية تشكل خطرا داهما على المنطقة.

كما أعرب روحاني عن استعداد ايران للتعاون مع تركيا في مجال التصدي لفايروس كورونا وتبادل التجارب في هذا الاطار.

من جانبه وصف اردوغان ايران بالبلد الصديق والجار داعيا الى ضرورة تنمية التعاون والعلاقات بين البلدين في اطار تنفيذ الاتفاقات التي أقرتها اللجنة العليا للتعاون بين ايران وتركيا، وأعرب عن أمله بأن التعاون بين ايران وتركيا لحل أزمة قره باغ سيؤدي الى انهائها عبر الحوار وعودة الهدوء والسلام للمنطقة.

وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لايران من أجل مواجهة الحظر الأميركي وانها ستبذل ما في وسعها لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية كما كانت في السابق.

وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب اعتبر الرئيس التركي أن التعاون مع ايران في هذا الاطار يحظى بأهمية بالغة من أجل استتباب الأمن والسلام داعيا الى ضرورة استمرار التعاون بين البلدين.
رقم : 893514
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
22 تشرين الأول 2020
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
22 تشرين الأول 2020
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
22 تشرين الأول 2020
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
21 تشرين الأول 2020
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
21 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
21 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
20 تشرين الأول 2020
المتحدث باسم كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي النائب نعيم العبودي
كتلة صادقون النيابية العراقية لـ"إسلام تايمز": إتفاقية سنجار فاشلة
20 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
20 تشرين الأول 2020
الكاتب والمحلل السياسي العراقي مدير معهد الفرات الدولي للتطوير والتنمية، جليل هاشم البكاء،
محلل سياسي لـ"إسلام تايمز": السفارة الأمريكية ببغداد أكبر منتهك لسيادة العراق
20 تشرين الأول 2020
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
20 تشرين الأول 2020
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
19 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس