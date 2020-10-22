تونس تعلن موقفها من محاولات تقسيم ليبيا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه من واجب الليبيين أن يتولوا بأنفسهم البحث عن الحلول الكفيلة بحل الأزمة الحالية، اعتمادا على إرادة الشعب.



ونقل بيان رسمي عن الرئيس التونسي قوله، إنه كلما زاد عدد المتدخلين الأجانب في الملف الليبي، ازدادت الأوضاع تعقيدا.



وجاءت تصريحات سعيّد أثناء استقباله وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان في العاصمة التونسية.



وأضاف البيان أن الرئيس سعيّد جدد تأكيده رفض بلده بشكل قاطع لأي محاولة لتقسيم ليبيا.



وكان الرئيس التونسي قد أعلن في الثالث عشر من أكتوبر توفير كل السبل لإنجاح المحادثات التي تستضيفها تونس في نوفمبر المقبل بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية.



هذا وأعلنت الحكومة التونسية اليوم الخميس، عن تسلمها 100 مليون يورو دفعة أولى من قرض فرنسي قيمته 350 مليون يورو لتمويل الإصلاحات.



من جهته، أعلن الوزير الفرنسي عن التوقيع على اتفاقيتين تتعلق الأولى بمنح تونس 100 مليون يورو دفعة أولى من برنامج دعم السياسات الحكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي، أما الثانية بقيمة 38 مليون يورو فترتبط بتعزيز تزويد منطقة تونس الكبرى بالمياه.