الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 تشرين الأول 2020 ساعة 22:01

تركيا تجري مناورات عسكرية "الاطلاق الحر 2020"

تركيا تجري مناورات عسكرية "الاطلاق الحر 2020"
بدأت وحدات من الجيش التركي، اليوم الخميس، بتنفيذ مناورات عسكرية تحمل عنوان "الإطلاق الحر 2020"، بهدف تعزيز القدرات الهجومية والتنسيقية لدى الجيش.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد انطلقت المناورات قرب العاصمة التركية، أنقرة، في قضاء بولاطلي، بمشاركة واسعة من عناصر الجيش التركي.

وشارك وزير الدفاع، خلوصي أكار، مع رئيس هيئة الأركان، يشار غولا، بالمناورات، بالإضافة إلى عدد من قادة الجيش التركي.

واستخدم الجيش التركي في المناورات سلاح المدفعية وسلاح المشاة، بالإضافة إلى مضادات الصواريخ محلية الصنع مع الطائرات المسيرة.

ونوهت الوكالة إلى مشاركة أسلحة محلية الصنع استخدمت لأول مرة في المناورات لم تحدد نوعها، فيما استعرض الجيش التركي في المناورات قدراته الدفاعية والهجومية وعمليات التنسيق بينهما.

وتأتي المناورات التركية في وقت تشهد فيه منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط توترا كبيرا بين كل من مصر واليونان وقبرص من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بسبب خلافات تتعلق بالحدود والصلاحيات البحرية وقيام سفن تركية بعمليات تنقيب في مياه المتوسط.

ورفضت تركيا البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدة أنه تضمن اتهامات لا أساس لها، وأنه لا يمكن تحقيق التعاون الحقيقي في شرق البحر المتوسط إلا بمقاربة شاملة تضم جميع الدول المتشاطئة.

وأدانت الدول الثلاث في قمة عقدت، أمس، في العاصمة القبرصية نيقوسيا ما وصفوه بالممارسات التركية غير القانونية في منطقة شرق المتوسط، حيث تستمر أعمال التنقيب التركية عن الطاقة، وسط رفض من اليونان ونيقوسيا باعتبارها تعديا على حقوقها الاقتصادية.
رقم : 893531
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
22 تشرين الأول 2020
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
22 تشرين الأول 2020
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
22 تشرين الأول 2020
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تستخدم جيلا جديدا من الأسلحة
21 تشرين الأول 2020
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
الشعب قال كلمته.. البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة
21 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
الرئيس روحاني: تصرفنا تجاه الاتفاق النووي كان مدروسا
21 تشرين الأول 2020
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
قائد الثورة يشيد بجهود قوات الأمن الداخلي المبذولة
20 تشرين الأول 2020
المتحدث باسم كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي النائب نعيم العبودي
كتلة صادقون النيابية العراقية لـ"إسلام تايمز": إتفاقية سنجار فاشلة
20 تشرين الأول 2020
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
الرئيس روحاني يؤکد امكانية تجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة
20 تشرين الأول 2020
الكاتب والمحلل السياسي العراقي مدير معهد الفرات الدولي للتطوير والتنمية، جليل هاشم البكاء،
محلل سياسي لـ"إسلام تايمز": السفارة الأمريكية ببغداد أكبر منتهك لسيادة العراق
20 تشرين الأول 2020
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
وزير الدفاع الايراني: لا حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية
20 تشرين الأول 2020
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
هل وقعت حماس هدنة طويلة المدى مع "إسرائيل" برعاية قطريّة؟
19 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس