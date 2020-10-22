بدأت وحدات من الجيش التركي، اليوم الخميس، بتنفيذ مناورات عسكرية تحمل عنوان "الإطلاق الحر 2020"، بهدف تعزيز القدرات الهجومية والتنسيقية لدى الجيش.



وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد انطلقت المناورات قرب العاصمة التركية، أنقرة، في قضاء بولاطلي، بمشاركة واسعة من عناصر الجيش التركي.



وشارك وزير الدفاع، خلوصي أكار، مع رئيس هيئة الأركان، يشار غولا، بالمناورات، بالإضافة إلى عدد من قادة الجيش التركي.



واستخدم الجيش التركي في المناورات سلاح المدفعية وسلاح المشاة، بالإضافة إلى مضادات الصواريخ محلية الصنع مع الطائرات المسيرة.



ونوهت الوكالة إلى مشاركة أسلحة محلية الصنع استخدمت لأول مرة في المناورات لم تحدد نوعها، فيما استعرض الجيش التركي في المناورات قدراته الدفاعية والهجومية وعمليات التنسيق بينهما.



وتأتي المناورات التركية في وقت تشهد فيه منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط توترا كبيرا بين كل من مصر واليونان وقبرص من جهة، وتركيا من جهة أخرى، بسبب خلافات تتعلق بالحدود والصلاحيات البحرية وقيام سفن تركية بعمليات تنقيب في مياه المتوسط.



ورفضت تركيا البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدة أنه تضمن اتهامات لا أساس لها، وأنه لا يمكن تحقيق التعاون الحقيقي في شرق البحر المتوسط إلا بمقاربة شاملة تضم جميع الدول المتشاطئة.



وأدانت الدول الثلاث في قمة عقدت، أمس، في العاصمة القبرصية نيقوسيا ما وصفوه بالممارسات التركية غير القانونية في منطقة شرق المتوسط، حيث تستمر أعمال التنقيب التركية عن الطاقة، وسط رفض من اليونان ونيقوسيا باعتبارها تعديا على حقوقها الاقتصادية.