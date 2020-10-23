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الجمعة 23 تشرين الأول 2020 ساعة 09:07

الصين: لن نسمح بتقويض سيادة بلادنا وأمنها

الصين: لن نسمح بتقويض سيادة بلادنا وأمنها
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تسمح مطلقا بتقويض سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، مضيفا أنه ينبغي عدم الاستخفاف بالشعب الصيني.

ونقلت رويترز عن شي قوله في خطاب ألقاه بقاعة الشعب الكبرى في بكين أن "أي عمل يتسم بالنزعة الأحادية والاحتكار والتنمر لن ينجح ولن يؤدي إلا إلى طريق مسدود".

واقتبس شي قول ماو تسي تونغ، مؤسس جمهورية الصين الشعبية "دعوا العالم يعرف أن شعب الصين منظم الآن وينبغي عدم الاستخفاف به".

ودعا شي إلى اتخاذ خطوات للإسراع بتحديث الدفاع والقوات المسلحة الصينية، وقال "بدون جيش قوي لا يمكن أن يكون هناك وطن قوي".

وكان شي يتحدث في الذكرى السبعين لنشر جيش المتطوعين الشعبي في شبه الجزيرة الكورية لمساعدة كوريا الشمالية على مقاومة قوات الأمم المتحدة وكوريا الجنوبية بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب التي دارت رحاها بين 1950 و1953.

ولم يشر شي مباشرة إلى الولايات المتحدة، التي تراجعت علاقاتها مع الصين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود وسط خلافات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أن هناك خلاف بين أكبر اقتصادين في العالم على قضايا تتراوح من التنافس التجاري والتكنولوجي والأمني إلى حقوق الإنسان وفيروس كورونا.
رقم : 893571
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