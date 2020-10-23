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الجمعة 23 تشرين الأول 2020 ساعة 09:12

تطبيق حظر تجوال شامل في الاردن لمدة 24 ساعة

تطبيق حظر تجوال شامل في الاردن لمدة 24 ساعة
بدأت السلطات الأردنية تطبيق حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد، منتصف ليل الخميس/ الجمعة خشية كورونا، ومن المنتظر أن يستمر لمدة 24 ساعة.

وقال وزير الاعلام الاردني ،أمجد العضايلة ،إن "التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى، وهذا ما يدفعنا إلى فرض حظر التجوّل الشامل خلال نهاية الأسبوع".

وقال وزير الاعلام الاردني أنه "تقرر فرض حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة، وفقاً للآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدّة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة/السبت ،وأنه سيتم تكثيف انتشار الدوريّات التابعة لمديريّة الأمن العام، لضبط أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث".
رقم : 893573
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