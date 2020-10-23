طيران الاحتلال يجدد استهدافه لمواقع في قطاع غزة

شنت مقاتلات حربیة إسرائیلیة، فجر الیوم الجمعة، غارات جوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطینیة وأراضي زراعیة في مخیم النصیرات ومدینة خانیونس وسط وجنوب قطاع غزة بحسب وائل اعلام فلسطينية .



وأفادت إذاعات فلسطینیة محلیة بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطینیة في مخیم النصیرات وسط قطاع غزة، دون إبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنین الفلسطینیین.



في السياق ذاته، استھدفت الطائرات الإسرائيلية بصاروخین أرض زراعیة شرق بلدة القرارة شمال شرق مدینة خانیونس جنوب القطاع.