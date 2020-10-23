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الجمعة 23 تشرين الأول 2020 ساعة 12:17

تحالف العدوان السعودي يدعي اسقاطه طائرة يمنية مسيرة

تحالف العدوان السعودي يدعي اسقاطه طائرة يمنية مسيرة
ادعى تحالف العدوان السعودي اليوم الجمعة إسقاط طائرة مسيرة يمنية مفخخة.

وزعم المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول طبيعة المكان والزمان.

في المقابل، نقل مراسل قناة العالم عن مصدر عسكري يمني قوله: ان اجمالي خروقات العدوان السعودي الاماراتي لاتفاق وقف إطلاق النار بلغ بـ241 خرقا خلال 24ساعة الماضية.

وأكد المصدر ان خروقات قوى العدوان في الحديدة تنوعت ما بين 2 ضرب طيران إستطلاع و25 عملية تحليق طيران إستطلاع وحربي و175 أطلاق نار و37 قصف مدفعي و2 تحصين.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 23 خرقا في كيلو16 توزعت بين ضرب مدفعي وإطلاق نار بمختلف الأعيرة. مشيرا إلى أن خروقات العدوان في شارع الخمسين بلغت 25 خرقا وفي مدينة الجبلية بلغت 34 خرقا ومدينة التحيتا بلغت 123 خرقا.

كما وافاد المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 36 خرقا في مدينة حيس والفازة.
رقم : 893591
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