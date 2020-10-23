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الجمعة 23 تشرين الأول 2020 ساعة 12:27

هجوم يستهدف حاجزاً "لقسد" في دير الزور

هجوم يستهدف حاجزاً "لقسد" في دير الزور
هاجم مسلحان يستقلان دراجة نارية، مساء أمس الخميس بالأسلحة الرشاشة، حاجزاً لقوات "قسد" الموالية للاميركان في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان مايسمى المرصد السوري لحقوق الانسان الذي نشر الخبر اكد وفاة أحد وجهاء عشيرة “الركيوات” متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليه على أطراف قرية التوامية قرب مدينة البصيرة شرقي دير الزور، حيث جرى نقله إلى مشفى مدينة الحسكة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المسلحين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 582 شخصا.

وقال “المرصد السوري” انه رصد اغتيال خلايا مسلحة 205 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 373 مسلحا من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.
رقم : 893593
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