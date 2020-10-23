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الجمعة 23 تشرين الأول 2020 ساعة 12:46

السودان يتوصل لاتفاق مبدئي مع الاحتلال بشأن التطبيع

السودان يتوصل لاتفاق مبدئي مع الاحتلال بشأن التطبيع
اعلنت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، صباح اليوم الجمعة، توصل السودان إلى اتفاق مبدئي مع تل ابيب لوقف العدائيات، وبدء خطوات تدريجية لتطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر سوداني رفيع، أن هذا الاتفاق أُنجز خلال اجتماع مع وفد أميركي - "إسرائيلي " كبير عقد في الخرطوم أول أمس الأربعاء.

وقد عقد الجانبان اجتماعات سرية مع وفد التفاوض السوداني، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتم بحث تفاصيل صفقة واسعة تشمل شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، وتخصيص مساعدات مالية للسودان، وتحرير الأموال السودانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وإقامة علاقات كاملة مع تلابيب.

وأضاف المسؤول السوداني أن الأطراف تعمل حالياً على إتمام إجراءات لتحديد موعد ومكان وطريقة الإعلان عن الاتفاق، وترتيب محادثة هاتفية رباعية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو والبرهان وحمدوك، للاتفاق على الصيغة النهائية للبيان، سيعلن تفاصيله ترامب خلال الأيام المقبلة.
رقم : 893597
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