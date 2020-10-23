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الجمعة 23 تشرين الأول 2020 ساعة 12:47

تناحر دموي بين أمراء القاعدة بمحافظة البيضاء اليمنية

تناحر دموي بين أمراء القاعدة بمحافظة البيضاء اليمنية
تشهد مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، صراع تناحر دموي فيما بين عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت مصادر محلية، بأن الخلافات فيما بين العديد من أمراء تنظيم القاعدة في مديرية الصومعة، ما زالت مستمرة بوتيرة عالية منذ أكثر من شهر أدت إلى موجة تصفيات داخلية طالت أبرز أمراء التنظيم الإرهابي بالمديرية.

وأشارت المصادر، إلى أن أخر قتلى التنظيم الإرهابي كانوا من مرافقي “أبوسليمان الكازمي” المسؤول الأمني لتنظيم القاعدة، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته.

وكشفت المصادر، بأن الإرهابي “الكازمي” نجأ من محاولة الاغتيال وأصيب بجروح متوسطة فيما قتل 2 من مرافقيه في الحادث.

وأشارت المصادر، إلى أن الصراع بداخل التنظيم بين عناصر التنظيم الفارين من مناطق قيفة وعناصر التنظيم في مديرية الصومعة.

كان أخر قتلى التنظيم اغتيال المدعو “ابو مصعب العدني” و”ابو محمد البيضاني” القياديان في تنظيم القاعدة بمديرية الصومعة، اللذين قتلوا جراء استهدافهم بعبوة ناسفة قبل 22 سبتمبر الماضي.
رقم : 893598
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