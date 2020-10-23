رئيس أذربيجان يحدد هدف بلاده في المفاوضات حول قره باغ

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن هدف بلاده في المفاوضات حول قره باغ، يكمن في محاولة تحديد مدى استعداد أرمينيا للانسحاب من الأراضي.



وأضاف علييف، في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية: "كما تعلمون، تعتبرالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، البلدان الثلاثة المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، ولديها تفويض لإيجاد طريقة لحل النزاع. لذلك، فإن اجتماعات وزرائنا في عواصم هذه الدول الثلاث، طبيعية للغاية. وقد عقدت مثل هذه الاجتماعات أكثر من مرة".



وتابع علييف القول: "كانت هناك أيضا زيارة لموسكو، وتم هناك عقد اجتماع أيضا. وبالتالي فهذا استمرار للمفاوضات حول التسوية السلمية للنزاع".



وبحسب الرئيس الأذربيجاني، فإن "الوضع الذي كان سائدا على الأرض، قد تغير الآن".



وقال: "الوضع السابق تغير، ولم يعد موجودا. لا يوجد خط تماس أيضا. لذلك، أعتقد أنه يجب على القيادة الأرمنية الآن أن تتصرف بشكل منطقي أكثر، وأن تلتزم بالانسحاب من الأراضي المحتلة. وبالتالي، فإن هدفنا الرئيسي في هذه المفاوضات هو تحديد، هل القيادة الأرمنية مستعدة للانسحاب من أراضينا، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى سيحدث ذلك".



واندلعت في 27 سبتمبر/أيلول، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.



وأعلنت أذربيجان وأرمينيا توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف ليل الأحد، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها.



وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية.