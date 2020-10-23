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الجمعة 23 تشرين الأول 2020 ساعة 13:00

لبنان.. تحديد آلية توزيع المساعدات على المتضررين من انفجار المرفأ

لبنان.. تحديد آلية توزيع المساعدات على المتضررين من انفجار المرفأ
أوضحت قيادة ​الجيش اللبناني​ خلال مؤتمر صحافي عرض الآلية التي سيتمّ اعتمادها في توزيع المساعدات المالية على أصحاب الوحدات السكنية التي تضررت جراء ​انفجار​ مرفأ بيروت

وأكدت قيادة ​الجيشاللبناني أنه "تمّ تحديد آلية الدفع التي سيعتمدها الجيش في توزيع مبلغ 100 مليار ليرة لبنانية على اصحاب الوحدات السكنية التي تضررت جراء انفجار المرفأ. لافتة إلى انه بناءً لتصنيف الوحدات السكنية المتضررة، والذي تم خلال مرحلة مسح الأضرار، ستشمل آلية التوزيع الشقق المصنفة ضمن الفئات العادية والمتوسطة.


وأشارت إلى انه بلغت قيمة التعويض للوحدات السكنية المخمّنة اضرارها ما دون العشرين مليون ليرة ب 60 بالمئة من قيمة التخمين.

خلّف انفجار 4 أغسطس (آب) الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ المدينة والمنطقة المحيطة به أضرارا في الممتلكات راوحت بين 3.8 و4.6 مليار دولار، فيما أدى إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج مختلف قطاعات الاقتصاد بما بين 2.9 و3.5 مليار دولار وفق نتائج هذا التقييم السريع للأضرار والحاجات الذي أجرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 5 أغسطس و31 منه.

والقطاعات الأكثر تضررا هي الإسكان والنقل والتراث الثقافي، بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات،وفق البنك الدولي الذي أرفق تقريره ببيان عشية الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان.

وحتى قبل الانفجار الذي دمر أو ألحق أضرارا بمنازل حوالى 300 ألف شخص، كان لبنان يواجه أزمة متعددة الأوجه (اقتصادية ومالية ونقدية) تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19 ودفعت البنك الدولي الى توقع انخفاض بنسبة 10.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020.

لكن هذه الكارثة لن تؤدي إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي فحسب بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم الفقر الذي أصاب 45 في المئة من سكان لبنان قبل الانفجار مباشرة، وفق المصدر نفسه.
رقم : 893602
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