باسيل طالب الرئيس المكلف بحكومة تكنوسياسية

شدد رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ بحكومة تكنوسياسيه يكون وزراؤها قادرين على الانجاز السريع وتنفيذ برنامج الإصلاح.



وأكد باسيل عصر اليوم الجمعة في تصريح له بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في ​مجلس النواب​، أن لا مشكلة شخصية ونحن ايجابيون لأقصى الحدود وهمنا تطبيق البرنامج الاصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية وما هو ابعد.



ولفت باسيل الى أن حقنا ان نتخوف لكن تصميمنا كامل على التعاون والدعم لوقف الانهيار وتخطي المرحلة الصعبة ولم نطرح اي مطلب او شرط سوى معايير محددة وواحدة فهذا ما يسرع اما تعدد المكاييل فيؤخر ويعرقل وهذا آخر ما يحتاجه البلد.