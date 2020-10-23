ايران تفرض عقوبات على كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على سفير الولايات المتحدة لدى العراق ونائبه وقنصلها في أربيل.



أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، ان ايران فرضت عقوبات على السفير الاميركي في العراق واثنين من المسؤولين الاميركيين لدورهم في تنسيق الأعمال الإرهابية واغتيال القائد سليماني وفرض الحظر على الشعب الإيراني.



وفي تغريدة على تويتر، قال سعيد خطيب زاده : ماثيو تولر السفير الأمريكي في العراق ، لعب دورًا محوريًا في تنسيق الأعمال الإرهابية في العراق والمنطقة ، وفي الاغتيال الإجرامي للجنرال سليماني ، وفي دفع العقوبات ضد شعبنا.



وأضاف: اليوم فرضت إيران عقوبات عليه وعلى مسؤولين آخرين في النظام الأمريكي متورطين في هذه الأعمال. ان الأعمال المعادية لإيران لن تمر دون رد.