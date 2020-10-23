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الجمعة 23 تشرين الأول 2020 ساعة 18:22

روسيا: يجب على جميع المسلحين الأجانب الانسحاب من قره باغ بشكل عاجل

روسيا: يجب على جميع المسلحين الأجانب الانسحاب من قره باغ بشكل عاجل
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف التقى السفير الأرميني في موسكو فاردان توغانيان.

وبحث الجانبان الوضع في قره باغ وشددا على ضرورة انسحاب المسلحين القادمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من منطقة الصراع.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "في 23 أكتوبر التقى نائب وزير خارجية روسيا أوليغ سيرومولوتوف بالسفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أرمينيا لدى روسيا فاردان توغانيان. وتبادل الجانبان الآراء في سياق التصعيد الجاري في منطقة النزاع في قره باغ".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على عدم قبول نقل مسلحي التشكيلات المسلحة غير الشرعية من عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المنطقة وضرورة انسحابهم الفوري من هناك".

واندلعت في 27 سبتمبر/أيلول، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.
رقم : 893653
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