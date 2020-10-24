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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 07:46

للخروج من النفق..المالكي يدعو لتنفيذ 4 مطالب "أساسية"

للخروج من النفق..المالكي يدعو لتنفيذ 4 مطالب "أساسية"
حذر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة، من الانزلاق في أعمال العنف والفوضى، وضرب استقرار العراق وأمنه ووحدته.

وقال المالكي في بيان انه "في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العراق، ومع استمرار التظاهرات المطلبية؛ نؤكد على مايلي:

1- نحرص على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة ونصطف معهم ـــ كما كنا ـــ في حث الحكومة على الإسراع بتحقيق المطالب الأربعة الأساسية: الانتخابات المبكرة، واستعادة هيبة الدولة، والكشف عن قتلة المتظاهرين ومعاقبتهم، ومحاسبة الجهات التي استهدفت مؤسسات الدولة ومكاتب الأحزاب والممتلكات الخاصة والعامة.

2- نحذر بشدة من خطورة اختراق بعض الجهات المحلية والخارجية لصفوف المتظاهرين، والتي تحرض على أعمال العنف أو تمارسها، عبر الاعتداء على مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب والقوى الوطنية.

3- يجب الحيلولة من انزلاق بعض المتظاهرين السلميين في المشاركة بأعمال العنف والتخريب والحرق، تحت ضغط الدعاية المعادية المضللة أو التطميع والوعود الكاذبة.

4- نطالب الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها القانونية في حماية المؤسسات والمقرات والممتلكات الخاصة والعامة والتصدي بحزم وشجاعة لاعمال التخريب والحرق، وندعو أجهزة الدولة كافة ولاسيما القوات الأمنية الى تحمل مسؤولياتها ازاء هذا التخريب الممنهج

ونؤكد ان العراق بحاجة الى جهود جميع أبناءه من كل المكونات والاتجاهات وستكون المرحلة القادمة، مرحلة اختبار لمصداقية السياسات الوطنية التي تعتمدها الدولة والحكومة والأحزاب والتيارات والمتظاهرين، للخروج من نفق التحديات الأمنية والمعيشية بالتعاون البناء والتلاحم الوطني.
رقم : 893707
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