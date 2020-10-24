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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 08:50

البحرينيون يتظاهرون لرفض التطبيع مع الإحتلال

البحرينيون يتظاهرون لرفض التطبيع مع الإحتلال
خرجت في العاصمة البحرينية المنامة وعدة بلدات بحرينية تظاهرات عقب صلاة الجمعة، منددة بالتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالتطبيع الرسمي مع الاحتلال؛ وتعبر عن رفضهم الخنوع والذل والاستسلام للإملاءات الأميريكة؛ مجددين مواقفهم بمقاومة التطبيع ضد مواقف الخيانة من حكام البحرين وإقامة علاقات مشبوهة مع الكيان الإسرائيلي.

وقوبل تطبيع البحرين برفض شعبي واسع، رغم التضييق الأمني، واستدعاء منظمي المظاهرات والمشاركين فيها، وتوقيعهم على تعهد بعدم الخروج إلى الشارع للمشاركة بفعاليات مشابهة.
رقم : 893711
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