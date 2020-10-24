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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 08:51

خفايا محادثات دمشق - واشنطن في عهد أوباما..حصلت بعد حادثة مهمة

خفايا محادثات دمشق - واشنطن في عهد أوباما..حصلت بعد حادثة مهمة
كشفت مصادر إعلامية عن وجود حوارات بين دمشق وواشنطن وعن زيارات لوفود أمريكية إلى دمشق لكنها لم توضح فترة انطلاق هذه المحادثات.

بدأت هذه الحوارات في شهر أغسطس/ آب عام 2013 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وتوقفت مع مجيء الرئيس الحالي دونالد ترامب .

وفي حوار خاص لقناة العالم كشف أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السوري السابق الدكتور بسام أبو عبد الله لأول مرة عن محتوى هذه المحادثات التي جرت على مستوى الخبراء.

يقول الدكتور بسام أبو عبد الله “ما لم يتم الكشف عنه سابقا ولم تشر إليه الصحافة على الإطلاق هو الحوار بين دمشق وواشنطن على مستوى الخبراء و الذي بدأ في شهر آب 2013 بعد حادثة الغوطة الشرقية الشهيرة عندما حاولت بعض القوى الإقليمية وحتى داخل الولايات المتحدة الدفع نحو الاعتداء على سوريا في حادثة الكيماوي الشهيرة.

واضاف ابو عبد الله ان تلك الحوارات استمرت لأكثر من 10 جلسات بين الخبراء السوريين والأمريكيين وقد شارك فيها من الطرف الأمريكي البعض ممن سموا أنفسهم خبراء ولكن تقديراتنا أنهم كانوا من أجهزة أمنية أمريكية، ووصلت الحوارات إلى مشاركة إحدى الشخصيات من الخارجية الأمريكية وقال حينذاك أنه أحد مساعدي وزير الخارجية الأمريكي وطلب الجانب الأمريكي آنذاك بلقاءات مع قادة المجتمع المدني والنقابات وهذا الأمر تم بحضور أكثر من 20 شخصية من قادة المجتمع المدني السوري والنقابات السورية”.

وتابع أبو عبد الله “هذه الحوارات كانت مهمة لجهة أنه جرى الإقرار بأن المقاربة الأمريكية وسياسة واشنطن كانت خاطئة تجاه سوريا وجرى تقديم عروض بخصوص تشكيل لوبي ضد الحرب على سوريا. هذه الاتصالات أثمرت عن زيارات غير رسمية لمسؤولين أمريكيين ليسوا في الإدارة ولكن لهم صلة بأطراف في الإدارة الأمريكية ثم توقفت المحادثات مع مجيء الرئيس ترامب. التحول الذي حدث كان باتجاه زيادة الضغوط وتصعيد الحرب ضد سوريا، ولكن كما قلنا في عهد أوباما كان هناك محادثات على مستوى الخبراء ولا أدري إن كان هناك لقاءات على مستويات رسمية”.

وأضاف أبو عبد الله “هذه المقاربة أو هذا الحوار يؤشر إلى إدراك الإدارات الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية بأهمية سوريا وعدم إمكانية تجاوز الحكم السياسي فيها
وأكد الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي السوري السابق أن “هذه المحادثات مسجلة وموثقة”.
رقم : 893713
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