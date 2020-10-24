إخماد حريق في بتروكيمياويات ميناء الامام الخميني (رض) جنوب ايران

تم إخماد حريق اندلع مساء يوم الجمعة، في مجمع بتروكيمياويات ميناء الامام الخميني (رض) بمحافظة خوزستان جنوب ايران.



وفي حديثه لوكالة أنباء فارس قال مدير العلاقات العامة بشركة الخليج الفارسي القابضة، جواد غلي: تم إخماد الحريق في بتروكيمياويات ميناء الامام الخميني (رض) بشكل كامل بجهود كوادر الاطفاء والكوادر الميدانيين.



الجدير بالذكر، ان الوحدة 100 اروماتيك في مجمع بتروكيمياويات ميناء الامام الخميني (رض) تعرضت لحريق إثر حادث انفجار في الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي (12:15 بتوقيت غرينتش).



وأفادت العلاقات العامة لبتروكيمياويات ميناء الامام الخميني (رض)، ان الحريق في هذه الوحدة، تمت السيطرة عليه في أقل من 15 دقيقة، وتمت الحيلولة من تسرب النيران الى سائر الوحدات.



وبعد احتواء الحريق، ومن الخلال الأداء التخصصي لرجال اطفال الحريق، تم إغلاق الصمامات، وبالتالي تم إخماد الحريق بشكل كامل في أقل من ساعتين.



ولم يسفر هذا الحادث عن خسائر بالارواح، وفقط تعرض موظف في الموقع لحروق سطحية في اصابع اليد، وقد عاد الى عمله بعد تلقيه العلاج.



كما ان جميع وحدات مجمع البتروكيمياويات في ميناء الامام الخميني (رض) في الوقت الحاضر تواصل الانتاج والعمل ولم يؤثر هذا الحادث على نشاطات هذه الوحدات.



وتجري التحقيقات في الوقت الحاضر من قبل المختصين للكشف عن أسباب وقوع هذا الحادث.