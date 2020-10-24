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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 08:58

طرفا النزاع الليبي يوقعان اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار

طرفا النزاع الليبي يوقعان اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار
أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامس، امس الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في "فيسبوك" أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة "5+5" في جنيف توجت اليوم جمعة بـ"إنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا"، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل "نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور رئيسة البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، و"عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء".

وأشادت ويليامز، في كلمة ألقتها عقب توقيع الاتفاق، بـ"وطنية" طرفي النزاع والتزامهما بوحدة ليبيا وسيادتها، معتبرة ما حصل اليوم "لحظة سيسجلها التاريخ".

وقالت: "ما أنجزتموه هنا يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة.. لقد اجتمعتم من أجل ليبيا وشعبكم لتتخذوا خطوات ملموسة لإنهاء معاناته".

وشددت المسؤولة الأممية على أن الاتفاق المبرم "يمكن أن يساعد في تأمين مستقبل أفضل وأكثر أمانا وسلما لجميع أنباء الشعب الليبي"، معربة عن أملها في أن يتيح الاتفاق للنازحين واللاجئين الليبيين داخل البلاد وخارجها العودة إلى ديارهم.
رقم : 893716
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