ترحيب دولي باتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في "فيسبوك" أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة "5+5" في جنيف توجت امس الجمعة بـ"إنجاز تاريخي حيت توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا"، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل "نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".



وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور رئيسة البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، و"عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الأعضاء".



وأشادت ويليامز، في كلمة ألقتها عقب توقيع الاتفاق، بـ"وطنية" طرفي النزاع والتزامهما بوحدة ليبيا وسيادتها، معتبرة ما حصل اليوم "لحظة سيسجلها التاريخ".



وقالت: "ما أنجزتموه هنا يتطلب قدرا كبيرا من الشجاعة.. لقد اجتمعتم من أجل ليبيا وشعبكم لتتخذوا خطوات ملموسة لإنهاء معاناته".



وشددت المسؤولة الأممية على أن الاتفاق المبرم "يمكن أن يساعد في تأمين مستقبل أفضل وأكثر أمانا وسلما لجميع أنباء الشعب الليبي"، معربة عن أملها في أن يتيح الاتفاق للنازحين واللاجئين الليبيين داخل البلاد وخارجها العودة إلى ديارهم.



ومن جانبها فقد رحّبت فرنسا بتوقيع اتّفاق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، معتبرةً أنّه "يُظهر تطلّع جميع الليبيّين إلى السيادة في مواجهة التدخّلات الخارجيّة".



وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الفرنسيّة أنييس فون دير مول إنّ "هذا الاتّفاق يمثّل خطوة مهمّة في اتجاه ليبيا سياديّة ومستقرّة وموحّدة"، مشيدة بـ"حسّ المسؤوليّة" لدى الليبيّين.



وأضافت أنّ ذلك يمرّ عبر "مغادرة المرتزقة الأراضي الليبيّة، وحلّ الميليشيات، واتّحاد الجميع لمكافحة الإرهاب ووقف انتهاكات حظر الأسلحة".



وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيّته جان-إيف لودريان التوسّط في 2017-2018 لحلّ الأزمة الليبيّة سياسيّاً عبر تنظيم انتخابات في وقت سريع، لكنّ جهودهما لم تكلّل بالنجاح.



وتابعت فون دير مول "ترحّب فرنسا بالحوار السياسي المقبل بين الليبيين في تونس".

واعتبرت أنّ على "جيران ليبيا الانخراط بالكامل في هذا المسار" الهادف إلى إرساء السلام. وسبق أن دعت فرنسا إلى تنظيم مؤتمر لدول الجوار الليبي، تصدّياً للتدخّلات الخارجيّة.



ومن جهتها رحبت الخارجية المصرية بالاتفاق الليبي على إعلان وقف شامل لإطلاق النار الذي توصلت إليه حكومة الوفاق و"الجيش الوطني" في المفاوضات الجارية في جنيف تحت رعاية أممية.



وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تصريح نشرته الوزارة على صفحتها في "فيسبوك"، إلى أن النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر بين طرفي النزاع استضافته الغردقة المصرية أواخر سبتمبر الماضي.



وثمن الدبلوماسي المصري اتفاق الوفدين العسكريين الليبيين على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد، داعيا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي وضمان عدم التصعيد.



وأعرب المتحدث عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو "ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد".

