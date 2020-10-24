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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 11:50

السلطة الفلسطينية: لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني وقضيته

السلطة الفلسطينية: لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني وقضيته
عقبت رئاسة السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، على البيان المشترك الأميركي الإسرائيلي السوداني، بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلی والسودان.

وأكدت الرئاسة في بيان صحفي، إدانتها ورفضها لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين، لأن ذلك مخالف لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515.

وجددت الرئاسة، التأكيد على أنه لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشددة على أن الطريق إلى السلام الشامل والعادل يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس المحتلة، وسوف تتخذ القيادة الفلسطينية القرارات اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.
رقم : 893761
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