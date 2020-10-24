عبد اللهيان: تطبيع السودان جاء لقاء استلام دولارات سعودية

أدان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امير عبداللهيان اتفاق السودان مع الكيان الصهيوني في التطبيع مؤكدا ان الاتفاق حصل لقاء استلام الخرطوم 300 مليون دولار من السعودية.



وورد في تغريدة كتبها حسین امیرعبداللهیان على حسابه الشخصي في موقع تويتر: إن حكام السودان أعلنوا اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني وفقا لأوامر أميركا واستلام مبلغ 300 مليون دولار من السعودية.



وأضاف: إن الشعب السوداني اليقظ لن يمارس دورا خيانيا في قضية القدس ولاشك ان الكيان الاسرائيلي لامكان له في مستقبل المنطقة.