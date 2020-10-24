إمام مدينة صيدا يستنكر جريمة اغتيال مفتي دمشق

استنكر إمام مسجد الغفران في مدينة صيدا جنوب لبنان الشيخ حسام العيلاني جريمة اغتيال مفتي دمشق الشيخ محمد عدنان افيوني.



و أكد الشيخ : الوقوف في وجه الجماعات المتطرفة واجب شرعي.



ورأى الشيخ العيلاني في تصريح اليوم السبت ان هذا العمل الجبان هو أسلوب الجماعات المتطرفة التي تحاول اسكات الصوت الآخر.



وأضاف ان الجماعات المتطرفة التي انهزمت وفشل مشروعها لن تنجح، فهي التي استهدفت وقتلت الكثير من العلماء السنة وتزعم انها تدافع عن الطائفة السنية لكنها في الحقيقة تسيء الى الدين الإسلامي بشكل عام والى الطائفة السنية بشكل خاص.



وختم الشيخ العيلاني بالقول لقد بات واضحا ان هذه الجماعات هي التي تشكل خطرا على اهل السنة والواجب الشرعي الوقوف في وجهها.



واستشهد مفتي دمشق عدنان الأفيوني مساء الخميس من جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في بلدة قدسيا شمال غرب العاصمة السورية.