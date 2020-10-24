قناة ‘‘اسرائيلية‘‘ تتوقع تطبيع قطر قريبا!

توقعت قناة عبرية، أن تكون دولة قطر، الدولة العربية التالية، في مسار تطبيع العلاقات مع الاحتلال الاسرئيلي.



ونقلت القناة 13 الإسرائيلية العامة، عن مصادر سياسية، قولها، إن قطر قد تكون الدولة التالية التي توقع اتفاقا للتطبيع.



وأرجعت القناة، توقعاتها إلى رغبة قطر واهتمامها، من بين أمور أخرى، بالحصول على مقاتلات إف-35 الأمريكية.



واعتبرت القناة، أن قطر من الممكن أن تستفيد من اتفاق مثل هذا في الحصول على مقاتلات إف-35، خاصة مع الاتجاه إلى بيعها إلى الإمارات، بعد أن سحبت "إسرائيل" اعتراضها رسمياً، الجمعة، بحسب القناة.



وذكرت أن قطر تريد مثل هذه الطائرات لزيادة قدراتها في المنطقة.



ولم يصدر عن السلطات القطرية أية تعليق حول ما ذكرته القناة العبرية، بيد أن السلطات في الدوحة قالت إنه لا تطبيع مع "إسرائيل" قبل حل القضية الفلسطينية.



وأعلن قادة الولايات المتحدة و"إسرائيل" والسودان، في بيان مشترك الجمعة، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



وينص البيان المشترك، على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".



ويعد السودان، ثالث دولة عربية تطبع علاقتها مع "إسرائيل"، خلال الشهرين الماضيين، حيث سبقتها الإمارات والبحرين.



وبذلك، ارتفع عدد الدول العربية التي طبعت علاقتها مع "إسرائيل" إلى 5، بعد مصر (1979) والأردن (1994).



وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إن 5 دول أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع "إسرائيل"، وإنه متأكد من أن السعودية ستلحق بها قريبا.