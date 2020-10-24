الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 14:09

ابن سلمان يتجه نحو خطوة جديدة في رواتب العائلة الحاكمة

ابن سلمان يتجه نحو خطوة جديدة في رواتب العائلة الحاكمة
أعلن موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي، أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، طلب من الملك سلمان الموافقة على خطة لإدخال مزيد من التخفيضات على رواتب أفراد العائلة الحاكمة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التخفيضات المرتقبة ستشمل كبار أعضاء العائلة الذين سبق استبعادهم من مثل هذه الإجراءات.

ووفق الخطة، سيتم تخفيض رواتب كبار الأعضاء بنسبة 50%، بينما سيتم تخفيض رواتب أعضاء "آل سعود" الآخرين بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%.

ومع ذلك، سيستمر جميع أعضاء "آل سعود" في تلقي الرعاية الصحية المجانية.

إضافة إلى ذلك، سيستمر تأمين رسوم التعليم والجامعة لأبنائهم وأحفادهم.

ويعتقد معظم أعضاء "آل سعود" المقربين من الديوان الملكي السعودي أن الملك "سلمان" سيوافق على خطة ولي العهد.

وذكر "تاكتيكال ريبورت" أن الملك "سلمان" سبق أن اتخذ إجراءات لخفض حوالي ربع نفقات الديوان الملكي، إضافة إلى نصف نفقاته الخاصة وتكاليف أفراد أسرته والوفد المرافق له.

ويسعى ولي العهد لخفض النفقات المالية لأعضاء "آل سعود" إلى أدنى مستوياتها.

ومع ذلك، فهو يخطط للقيام بذلك تدريجيا من خلال تخفيض الراتب السنوي.

وتأتي تلك الخطة في وقت تواجه فيه السعودية أزمة مالية خانقة على خلفية تراجع أسعار الخام، المصدر الرئيسي لدخل البلاد، وأزمة كورونا في نفس الوقت.
رقم : 893782
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
24 تشرين الأول 2020
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
24 تشرين الأول 2020
تطبيع البرهان وليس السودان
تطبيع البرهان وليس السودان
24 تشرين الأول 2020
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
24 تشرين الأول 2020
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
23 تشرين الأول 2020
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
23 تشرين الأول 2020
خاشقجي الحي.. من هو كابوس ابن سلمان؟
خاشقجي الحي.. من هو كابوس ابن سلمان؟
23 تشرين الأول 2020
"جائزة دواب إسرائيل" تكشف وجه الخيانة والذلّ العربي
"جائزة دواب إسرائيل" تكشف وجه الخيانة والذلّ العربي
23 تشرين الأول 2020
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
22 تشرين الأول 2020
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
22 تشرين الأول 2020
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
22 تشرين الأول 2020
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
22 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس