شر المقرب من زعيم التيار الصدري صالح العراقي تغريدة عن جملة من القضايا الهامة والحساسة المتعلقة بالتيار الصدري وقائده السيد مقتدى.وتضمنت تغريدة صالح العراقي عناوين مهمة واساسية تتعلق بقضايا التيار الصدري وزعيمه السيد مقتدى الصدر.وتطرقت قائمة العناوين الى موضوعات عدة من بينها القائد والتيار في مواجهة الاحتلال ، وكذلك القائد والتيار في مواجهة البعثية اضافة الى القائد والتيار في مواجهة الدستور المجحف.وفي خاتمة التغريدة تطرق صالح العراقي الى ان التيار الصدري لايعارض التظاهرات الحالية لكنه يخالف العنف ويدعو المتظاهرين الى السلمية.