الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 15:12

اثيوبيا: نرفض اي تهديدات موجهة بشان سد النهضة

اثيوبيا: نرفض اي تهديدات موجهة بشان سد النهضة
شددت حكومة إثيوبيا اليوم السبت على رفضها التام لأي تهديدات موجهة إليها بشأن سد النهضة، واصفة إياها بأنها أسلوب خاطئ وغير قانوني.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان صحفي، إلى أن حكومة أديس أبابا أظهرت غير مرة "التزامها الثابت بالتعاون حول النيل بناء على أساس الثقة المتبادلة ومبادئ الاستعمال العادل والمعقول للنهر"، لافتا إلى أن المفاوضات بين إثيوبيا وجيرانها بشأن السد شهدت تقدما ملموسا منذ تولي الاتحاد الأوروبي الإشراف على الموضوع.

وتابع البيان: "على الرغم من ذلك، تأتي من حين إلى آخر تصريحات تضم تهديدات عدوانية بهدف إجبار إثيوبيا على قبول شروط غير عادلة. إن هذه التهديدات ومحاولات التعدي على سيادة إثيوبيا خاطئة وغير بناءة وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وشدد مكتب رئيس الوزراء على أن إثيوبيا: لن ترضخ لأي عدوان ولن تعترف بأي حق يعتمد على اتفاقيات استعمارية".

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك، إلى إيجاد حل ودي للخلاف بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة.

وقال ترامب في المكالمة التي أجراها أمس أمام الصحفيين في البيت الأبيض إنه وجه دعوة مماثلة إلى مصر، محذرا من أن "الوضع الحالي خطير والقاهرة قد تقوم في نهاية المطاف بتفجير السد".
رقم : 893795
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
24 تشرين الأول 2020
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
24 تشرين الأول 2020
تطبيع البرهان وليس السودان
تطبيع البرهان وليس السودان
24 تشرين الأول 2020
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
24 تشرين الأول 2020
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
23 تشرين الأول 2020
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
23 تشرين الأول 2020
خاشقجي الحي.. من هو كابوس ابن سلمان؟
خاشقجي الحي.. من هو كابوس ابن سلمان؟
23 تشرين الأول 2020
"جائزة دواب إسرائيل" تكشف وجه الخيانة والذلّ العربي
"جائزة دواب إسرائيل" تكشف وجه الخيانة والذلّ العربي
23 تشرين الأول 2020
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
22 تشرين الأول 2020
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
22 تشرين الأول 2020
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
22 تشرين الأول 2020
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
22 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس