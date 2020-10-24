الخارجية الايرانية: المقترح الامريكي بشأن تطبيع السودان مخزي

اعتبرت الخارجية الایرانیة مقترح امريكا لشطب السودان من قائمة الارهاب شريطة تطبيعه مع الكيان الصهيوني بأنه امر مخزي ومخجل.



وجاء في تغريدة للخارجية الايرانية اليوم السبت على صفحتها بتويتر "ان إعلان البيت الأبيض بشأن السودان لا يمكن أن يكون أكثر رمزية من هذا، باعطاء الفدية واغماض أعينكم عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، سيتم شطبكم من قائمة الإرهاب السوداء المزعومة".



واكدت وزارة الخارجية انه "من الواضح ان هذه القائمة ( قائمة الارهاب) مزيفة مثل حرب الولايات المتحدة على الإرهاب.. إنه أمر مخزي."



وقد اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء الجمعة وبشكل رسمي بدأ التطبيع بين السودان والكيان الصهيوني.