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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 16:53

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 32 الفا و 320 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 32 الفا و 320 شخصا
اعلنت وزارة الصحة الايرانية بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 562 الفا و705 شخص، وبوفاة 335 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 32 الفا و320شخصا.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 5 الاف و814حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 562 الفا و705حالة لغاية الان بينهم 4952 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 450الفا و891 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 335 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 32 الفا و320شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و689 الفا و 118 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 893804
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