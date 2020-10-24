?>?> حكومة الوفاق الليبية تعلن عدم ثقتها بحفتر - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 16:58

حكومة الوفاق الليبية تعلن عدم ثقتها بحفتر

حكومة الوفاق الليبية تعلن عدم ثقتها بحفتر
عبر محمد قنونو، الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، عن عدم ثقته بـ"الجيش الليبي" بقيادة خليفة حفتر، ووصف مناصري حفتر بأنهم "تنظيم إجرامي"، مطالبا بتحقيق دولي لمحاسبتهم.

وقال قنونو اليوم السبت "طالما دعمنا سياسة حكومة الوفاق في تقديم الحلول واستخدام القوة بعد انتهاء كل الحلول السلمية.. منذ ثمانية عشر شهرا ونحن ننادي بتحكيم العقل وتجنيب البلاد ويلات الحرب".

لكنه استدرك قائلا: "لا نثق في نجاح أي مسار للسلام لا يتضمن محاسبة المتورطين في العدوان على العاصمة ومدن الغرب"، وأضاف: "المعتدون على العاصمة تنظيم إجرامي ولا نثق في عهودهم ومواثيقهم التي طالما خرقوها".

وقال قنونو: "ننتظر تحقيقا أمميا يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية اتي ارتكبتها مليشيات حفتر الإرهابية وعصابات الكاني في حق أهالي ترهونة".

ودعا البعثة الأممية إلى إرسال مراقبين لمدن سرت والجفرة وبراك الشاطئ "للكشف عن تنقل آلاف المرتزقة منها وإليها"، معتبرا أن حفتر لا يمتلك القدرة لإخراجهم من المنطقة.

تأتي تصريحات قنونو غداة توصل ممثلي حكومة الوفاق وقوات حفتر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية أممية أمس الجمعة.
رقم : 893807
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
ماذا وراء تصريحات ترامب حول "نسف سد النهضة"؟!
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
24 تشرين الأول 2020
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
لا إيران ولا قطر.. الشعب هو الذي سيقتص من إبن سلمان
24 تشرين الأول 2020
تطبيع البرهان وليس السودان
تطبيع البرهان وليس السودان
24 تشرين الأول 2020
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
قائد القوة البرية للحرس الثوري يتفقد المناطق الحدودية مع ‘‘قره باغ‘‘
24 تشرين الأول 2020
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
كيف ورَّط صندوق النقد الدولي الاقتصاد اللبناني؟
23 تشرين الأول 2020
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
أمريكا على شفا حرب أهلية دامية.. لماذا لن يتم تداول السلطة سلميا؟
23 تشرين الأول 2020
خاشقجي الحي.. من هو كابوس ابن سلمان؟
خاشقجي الحي.. من هو كابوس ابن سلمان؟
23 تشرين الأول 2020
"جائزة دواب إسرائيل" تكشف وجه الخيانة والذلّ العربي
"جائزة دواب إسرائيل" تكشف وجه الخيانة والذلّ العربي
23 تشرين الأول 2020
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ.. غانتس يهدد ونتنياهو في موقف حرج!
22 تشرين الأول 2020
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
المطبعون يختبؤون خلف أصابعهم...المقدسيون لن يسمحوا للخونة بالوجود بينهم
22 تشرين الأول 2020
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
19 عاماً من الحرب.. هل تغادر أمريكا أفغانستان؟
22 تشرين الأول 2020
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
قطار السلام الأفغاني يتوقف في محطة طهران
22 تشرين الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس