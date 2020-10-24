?>?> "حميدتي"يشكر ترامب بعدما قام الاخير بابتزاز بلاده - اسلام تايمز
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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 17:00

"حميدتي"يشكر ترامب بعدما قام الاخير بابتزاز بلاده

"حميدتي"يشكر ترامب بعدما قام الاخير بابتزاز بلاده
تقدم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إزالته اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل المال والتطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي .

ووصف دقلو ما حدث بأنه "يوم تاريخي لشعبنا الذي عانى طوال 27 عاما" تحت هذه القائمة.

وأضاف: "بهذا القرار نأمل أن تخطو بلادنا نحو مدارج المجد من خلال بناء علاقات متوازنة مع العالم من أجل سودان الحرية والسلام والعدالة".

وكان البيت الأبيض أكد أمس الجمعة أن ترامب أخطر الكونغرس بعزمه رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك قبل قليل من إعلان ترامب عن اتفاق على تطبيع العلاقات بين السودان وكيان الاحتلال الاسرائيلي.

والسودان هو ثالث دولة تطبع علاقاتها رسميا مع الاحتلال بعد الامارات والبحرين، الامر الذي أثار موجة غضب عارمة في العديد من الدول العربية والاسلامية المستقلة التي وصفته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.
رقم : 893808
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