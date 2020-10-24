وزير الدفاع الايراني يؤكد أن البلاد نجحت في تحويل الحظر الى فرصة

قال وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتم : اثبتنا مرارا في المجالات الدفاعية على قدرتنا في تحويل الحظر المفروض على البلاد الى فرصة للتطور وحققنا انجازات مبهرة في هذا الاطار.



وشدد العميد حاتمي خلال المراسم التي أقيمت لتعيين المدير الجديد لمتاجر القوات المسلحة المعروفة باسم " اتكا" على أن ان القوات المسلحة تمر بظروف جدية قائلا: ان العدو يبذل ما بوسعه للاضرار بالشعب الايراني ولكن بفضل الله اثبتنا انهم غير قادرين على ذلك واثبتنا مرارا قدرتنا على استبدال الحظر الى فرصة للتطور وحققنا انجازات مبهرة في جميع المجالات الدفاعية .