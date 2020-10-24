?>?> قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا - اسلام تايمز
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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 17:10

قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا

قائد الثورة : على الجميع تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اليوم السبت،على ضرورة اتخاذ قرارت صارمة لمكافحة فيروس كورونا ، وأوصى جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية بتنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وخلال استقباله اليوم السبت، رئيس الجمهورية حسن روحاني واعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اشاد سماحته باداء هذه اللجنة وقدم توصيات مهمة واكد ضرورة اتخاذ قرارات حازمة وسيادية واقناع الراي العام وتعاون جميع الاجهزة وكل المواطنين لمواجهة الاوضاع المؤسفة لتفشي جائحة كورونا التي تعم العالم كله.

وانتقد قائد الثورة الاسلامية بشدة وصراحة تصرف بعض الافراد تجاه الحكومة ورئيس الجمهورية والاساءة اليه قائلا: ان انتهاك الحرمة حرام شرعا، والانتقاد يختلف عن انتهاك الحرمة، خاصة وان البلاد الان بحاجة الى التعاون والوحدة والتلاحم اكثر من اي وقت مضى.

وفي مستهل حديثه اعتبر الهدف من هذا اللقاء الذي جرى بدعوة منه، هو الوضع المؤسف لتفشي مرض كورونا في البلاد وضرورة بذل جهود مضاعفة واستخدام مبادرات جديدة لمواجهة الفيروس واضاف: بطبيعة الحال فان القضية اساسا وكذلك الذروة الخريفية للفيروس تعم العالم كله وليست مختصة بايران فقط.

وشدد قائد الثورة على أن سلامة وصحة الشعب يجب ان تكون الاصل والاولوية في اتخاذ القرارات داعيا الى ضرورة اتخاذ قرارات حازمة وسيادية واقناع الرأي العام وتعاون جميع الاجهزة وكل المواطنين لمواجهة الاوضاع المؤسفة لتفشي جائحة كورونا التي تعم العالم كله.

وأضاف آية الله خامنئي: ان الرقابة الصارمة على نقاط دخول البلاد ، وتقييد حركة المرور غير الضرورية بين المدن إلى جانب إقناع الناس والتطبيق الصارم لحركة أسطول النقل، هي من مصاديق القيود التي تتحمل مسؤولية تنفيذها والإشراف عليها مجلس الامن القومي وقوات الامن الداخلي .

واعتبر سماحته التوعية العامة بشأن طرق الوقاية والاستعانة بامكانيات المساجد والتعبئة مع التركيز على وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الإرشاد والإذاعة والتلفزيون " ضروريا لمواجهة كورونا.

وشدد سماحته على ضرورة توظيف القوى العاملة التي تحتاجها وزارة الصحة ، معربا عن تقديره العميق والصادق لأبحاث الباحثين في التوصل إلى انتاج أدوية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفي الختام اكد سماحته على اهمية الدعاء والتضرع والاستغفار للتخلص من البلاء .

من جانبه تطرق الرئيس روحاني الى القيود المشددة المفروضة في المناطق عالية الخطورة، والإجراءات المتخذة لمنع مخالفات الحجر الصحي من قبل المصابين والعقوبات القانونية المقررة للمخالفين، مشدداعلى انه "في الوقت الراهن، ليس هناك أي سبيل لمواجهة كورونا سوى التزام البروتوكولات الصحية والوقائية".

وقدم الرئيس روحاني تقريرا عن أهم الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد خلال الاشهر الثمانية الماضية، قائلا: لقد اتضح لنا في ملف کورونا مدى أهمية الاعتماد علی القدرات والإمکانیات الوطنیة وعدم انتظار مساعدة الآخرین. وأدركنا أنه يجب أن نقف على أرجلنا في الأيام الحالكة لأن الآخرين لا يدعموننا حتى في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والصحة وإنقاذ أرواح البشر على الرغم من جميع الشعارات التي يطلقونها بهذا الشأن.

وتابع: ان الحكومة بحاجة الی مساعدة المساجد والتعبئة الشعبیة في تقديم المساعدة للذین یخضعون للحجر الصحي و توزیع السلع التي یحتاجونها.

ونوه روحاني في تقريره الى توفير الموارد المالیة لاجراء الدراسات والأبحاث حول انتاج الأدوية واللقاحات وسير امدادات الحکومة ومساندتها للأسر المحتاجة في فترة تفشي کورونا.

الى ذلك، أعرب وزير الصحة الايراني سعيد نمكي، عن شكره وتقديره لقائد الثورة الإسلامية لدعم سماحته منقطع النظير في مكافحة فيروس كورونا، مشيدا بالجهود الدؤوبة للكوادر الطبية في البلاد.

وأشار الى تخصيص نصف أسرة أقسام العناية المركزة في المستشفيات للمصابين بكورونا، وأكد أن على الرغم من ذلك، لم نتأخر قط في تقديم المساعدة لأي مريض من غير المصابين بالفيروس ممن يحتاجون الى تلقي الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة.
رقم : 893814
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