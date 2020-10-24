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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 17:54

تكتل لبنان القوي: من المبكر الحديث عن عرقلة للحكومة

تكتل لبنان القوي: من المبكر الحديث عن عرقلة للحكومة
قال عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمونابي رميا انه من المبكر الحديث عن عرقلة للحكومة ونحن في التيار ملتزمون بتسهيل التشكيل.

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ الى ان اللقاء بين رئيس تيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ ورئيس ​تيار المستقبل​ ​سعد الحريري​ كان بالعموميات شرح فيه الأخير رؤيته للحكومة المقبلة وسبب قبوله تشكيل حكومة، مشدداً على أهمية تكاتف كل القوى السياسية لإعادة النهوض بالبلد.

واوضح ابي رميا في حديث تلفزيوني، بان الحريري قال إنه يريد حكومة "إختصاصيين" دون ذكر كلمة "مستقلين" وإذا كان هناك مشاركة للكتل النيابية في ​الحكومة​ سيلعب التيار دوره في تشكيل الحكومة، وعلينا أن نفهم أن هناك كتل نيابية وازنة لها رأيها ولا يمكننا أن نقول أننا سنسمع لحزب الله أو حركة أمل أو الإشتراكي ولا نريد أن نسمع للتيار ومن المبكر الحديث عن عرقلة للحكومة ونحن في التيار ملتزمون بتسهيل التشكيل".

ولفت الى انه بعد اللقاء بين الرئيس ميشال عون والحريري سيتصل الأخير بالكتل النيابية وعلى أساس إتصاله بنا سنحدد موقفنا من التشكيل، وكنت أطمح أن يكون هناك أحزاب في لبنان لديها برامج سياسية تصل على أساسها إلى السلطة وأن يكون هناك معارضة لها وأنا من الدعاة إلى تغيير النظام السائد واستئصال النظام الطائفي منه".
رقم : 893832
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