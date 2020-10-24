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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 18:50

الادميرال تنكسيري: مستعدون للاستشهاد من أجل الثورة

الادميرال تنكسيري: مستعدون للاستشهاد من أجل الثورة
قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري: على الاعداء ان يعلموا باننا نعلم جيدا مكانة الشهيد ونحن على استعداد للاستشهاد في سبيل الدفاع عن الثورة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الادميرال تنكسيري خلال مراسم اقيمت اليوم السبت لتشييع ودفن جثمان الملازم ثالث في قوات خفر السواحل التابعة لقوى الامن الداخلي بمحافظة هرمزكان جنوب ايران الذي استشهد خلال مواجهة مع مهربين مسلحين قبل عدة ايام.

واشار الى ان من مفاخر قوى الامن الداخلي تقديم 13 الف شهيد للثورة الاسلامية وقال: ان قوى الامن الداخلي في محافظة هرمزكان تفخر بتقديمها اكثر من 145 شهيدا ومعاقا من اجل حفظ الامن في المحافظة.
رقم : 893847
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