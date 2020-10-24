الحشد الشعبي: كشفنا عشرات المضافات الداعشية من خلال “المسيرات”

كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال العراقي للحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، عن كشف عشرات المضافات الداعشية من خلال الطائرات المسيرة.



وقال الحسيني ،ان "الوية الحشد الشعبي في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين شمال العراق بدأت باستخدام مكثف للطائرات المسيرة في العمليات العسكرية خاصة في مناطق التلال والوديان والبساتين الزراعية التي تتميز بالتعقيدات من ناحية التضاريس لقدرتها في كشف الاهداف والرصد ومتابعة اي تحركات مريبة لخلايا التنظيم الارهابي".



واضاف الحسيني، ان "الطائرات المسيرة كشفت العشرات من مضافات داعش السرية وكان سلاح فعال في كل العمليات العسكرية الاخيرة واحبطت محاولات اجرامية للتنظيم في التسلل والهروب".



وأشار إلى أن "تنظيم داعش الاجرامي ضعيف جدا بعد انتكاساته الاخيرة في كل القواطع ومقتل ما تبقى من قياداته".