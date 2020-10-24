ميركل: ألمانيا ستواجه عدة أشهر صعبة بسبب كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة الفيديو التقليدية اليوم، إن وباء فيروس كورونا المستجد، ينتشر حاليا في ألمانيا بوتيرة أسرع مما كان عليه في بداية العام.



وذكرت ميركل، أن هناك أشهر عسيرة تنتظر البلاد لاحقا.



وأضافت المستشارة: "نحن الآن في مرحلة خطيرة للغاية من وباء الفيروس التاجي. عدد الإصابات الجديدة يتزايد بسرعة فائقة. والوباء ينتشر بسرعة مرة أخرى، أسرع مما كان عليه في البداية منذ أكثر من ستة أشهر".



وقالت: "لقد انتهى الصيف المريح نسبيا، وأمامنا أشهر صعبة للغاية. وسنحدد في الأيام والأسابيع المقبلة، كيف سيكون الشتاء، وكيف سيكون عيد الميلاد. كلنا نقرر ونحدد ذلك، من خلال أفعالنا".



وحثت ميركل، مواطنيها على التوقف عن السفر وعن اللقاءات خارج المنزل وعدم المشاركة في الفعاليات.



وقالت المستشارة "أرجوكم: امتنعوا عن أي رحلة غير ضرورية، وعن أي احتفال أو فعالية غير ضرورية فعلا. يجب البقاء في البيت قدر الإمكان".