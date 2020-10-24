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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 19:02

الإمارات تعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

الإمارات تعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
رحبت الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار الدائم ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الامارات ، في بيان اليوم السبت، تأكيدها على أن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة".

وفي 23 أكتوبر، أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، أن الأطراف الليبية وقعت في جنيف اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في أرجاء البلاد.

وأوضحت وليامز أن الاتفاق يشمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مضيفة أن الاتفاق خطوة نحو التسوية الشاملة، وعودة النازحين إلى ديارهم.
رقم : 893854
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