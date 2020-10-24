?>?> الإفتاء الأردنية تستنكر الإساءة للنبي الأعظم (ص) - اسلام تايمز
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السبت 24 تشرين الأول 2020 ساعة 20:48

الإفتاء الأردنية تستنكر الإساءة للنبي الأعظم (ص)

الإفتاء الأردنية تستنكر الإساءة للنبي الأعظم (ص)
استنكرت دائرة الإفتاء العام في الأردن اليوم السبت الرسوم المسيئة للنبي محمد، مؤكدة أنها "لا تقبل الإساءة لأنبياء الله جميعا".

وأشارت في بيان لها، إلى أن "الله عز وجل أرسل أنبياءه وهم صفوة خلقه وأحبهم إليه وأكرمهم عنده، هداية للبشرية ورحمة للناس أجمعين، وإننا معشر المسلمين لا نفرق بين أحد من المرسلين".

وقالت: "الذين أساءوا إلى رسول الله محمد (صلی الله عليه وسلم) لم يعرفوه حق المعرفة، وما ذلك إلا بسبب جهلهم به وعدم اطلاعهم على سيرته العطرة التي تدعو الى التسامح والتآخي والتعارف والتآلف".

وأضافت: "لو اطلعوا على سيرته وعرفوا حياته وصفاته الكريمة لوجدوا فيها نموذجا للقدوة الحسنة، والأخلاق العالية، والصفات الحميدة، والقيادة الفذة".

وأكدت، أن "استمرار نشر الصحيفة الفرنسية للإساءة، دليل على توافر القصد لتأجيج الكراهية والفتنة في العالم أجمع، فينبغي البعد عن العنف والإرهاب والسب والشتم الذي لا يؤدي إلا إلى الكراهية والحقد بين الشعوب".

وشددت على "تحمل المسلمين جميعا مسؤولية الدفاع عن الرسول الكريم والذب عنه، من خلال التحلي بأخلاقه القرآنية، وإبراز صورته الحسنة المشرقة الناصعة أمام العالم".
رقم : 893866
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